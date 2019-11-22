Эксперты утверждают, что за сухостью губ могут скрываться серьезные болезни
Эксперты утверждают, что в холодное время года стоит уделять особое внимание на проблему сухости губ. В зимний сезон данный сбой может сигнализировать о нехватке витаминов и приводить к серьезным заболеваниям.
Чаще всего чрезмерная сухость губ будет сопровождаться неприятными ощущениями и даже болью. Такие губы будут не только выглядеть менее привлекательно, но и являться своеобразным порталом для микробов. На пораженной тонкой коже запросто могут распространяться инфекции, которые могут привести к молочнице. Самыми частыми причинами появления трещин на губах являются мороз, трение и ультрафиолетовое излучение. Иногда неприятные ощущения могут быть вызваны частым облизыванием губ, которое дополнительно высушивает кожу. Не стоит пренебрегать признаками заболевания, так как это может сигнализировать о дефиците витаминов. Если наблюдаются постоянные трещинки на губах, то это свидетельствует о недостаче витамина В12.
Специалисты отмечают, что если пить достаточное количество воды, то можно предотвратить опасные симптомы. Более того, для полного избавления сухости губ они советуют применять алоэ вера, вазелин или мед.
Чаще всего чрезмерная сухость губ будет сопровождаться неприятными ощущениями и даже болью. Такие губы будут не только выглядеть менее привлекательно, но и являться своеобразным порталом для микробов. На пораженной тонкой коже запросто могут распространяться инфекции, которые могут привести к молочнице. Самыми частыми причинами появления трещин на губах являются мороз, трение и ультрафиолетовое излучение. Иногда неприятные ощущения могут быть вызваны частым облизыванием губ, которое дополнительно высушивает кожу. Не стоит пренебрегать признаками заболевания, так как это может сигнализировать о дефиците витаминов. Если наблюдаются постоянные трещинки на губах, то это свидетельствует о недостаче витамина В12.
Специалисты отмечают, что если пить достаточное количество воды, то можно предотвратить опасные симптомы. Более того, для полного избавления сухости губ они советуют применять алоэ вера, вазелин или мед.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:06