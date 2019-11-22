Эксперты утверждают, что за сухостью губ могут скрываться серьезные болезни





Чаще всего чрезмерная сухость губ будет сопровождаться неприятными ощущениями и даже болью. Такие губы будут не только выглядеть менее привлекательно, но и являться своеобразным порталом для микробов. На пораженной тонкой коже запросто могут распространяться инфекции, которые могут привести к молочнице. Самыми частыми причинами появления трещин на губах являются мороз, трение и ультрафиолетовое излучение. Иногда неприятные ощущения могут быть вызваны частым облизыванием губ, которое дополнительно высушивает кожу. Не стоит пренебрегать признаками заболевания, так как это может сигнализировать о дефиците витаминов. Если наблюдаются постоянные трещинки на губах, то это свидетельствует о недостаче витамина В12.Специалисты отмечают, что если пить достаточное количество воды, то можно предотвратить опасные симптомы. Более того, для полного избавления сухости губ они советуют применять алоэ вера, вазелин или мед.