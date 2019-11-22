Дмитрий Иванов обвинил Лолиту в неумении учиться на своих ошибках

Незадолго до эфира программы “Секрет на миллион” Дмитрий Иванов признался, что в начале отношений с артисткой не был готов к тому, что их пару будут обсуждать по всем телеканалам. В новом выпуске шоу Лолита Милявская поделилась подробностями отношений с пятым мужем. Однако ее бывший избранник считает, что в расставании они виноваты оба. Тренер по сквошу нашел общее в каждых отношениях звезды, отметив, что она не учится на своих же ошибках. Также он пожелал экс-возлюбленной найти нового мужчину, которому повезет больше.В разговоре с Лерой Кудрявцевой Лолита Милявская перечислила необходимые ей качества в мужчине, например, он обязательно должен зарабатывать больше нее. При этом Дмитрий Иванов считает, что главным между людьми остается “химия”.