Диетолог считает, что Юлию Началову и Людмилу Гурченко могла погубить неправильная диета

Эксперт подчеркнула, что похудение является трудоемким и ответственным процессом, к которому нужно подходить с полной серьезностью. При сжигании жиров возможно образование токсичных веществ, оказывающих воздействие на работу печени и почек. При этом есть риск обвисания кожи, а также снижения иммунитета и возникновения тромбов. Поэтому диетолог советует худеть только при постоянных консультациях со специалистом. Мухина напомнила, что Наталья Гундарева пострадала от тромбоза, а после этого она скончалась от инсульта. В рамках одного из интервью члены семьи покойной актрисы поделились, что она принимала таблетки для похудения.Юлия Началова страдала от подагры и диабета, в то время как Людмилы Гурченко отмечался недостаток в организме кальция. Марият Мухина подчеркнула, что к таким болезням тоже приводит неконтролируемое снижение веса и постоянные ограничения в питании.