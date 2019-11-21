АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным эффектом

Когда бактерия Aeromonas hydrophila проникает в организм через ткань, она вызывает некротический фасциит - серьезную инфекцию, которая поражает ткани и через несколько часов может даже привести к смерти пациента. Исследователи Universitat Rovira I Virgili обнаружили, почему она может привести к летальным последствиям, что позволяет найти эффективные методы лечения для борьбы с инфекцией.
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным эффектом

Некоторые инфекции, вызванные бактериями, могут иметь разрушительные последствия для здоровья. Aeromonas hydrophila могут быть обнаружены в воде и при пероральном приеме вызывают желудочно-кишечные расстройства, требующие лечения антибиотиками. Однако, когда эта водная бактерия проникает в организм через ткань (например, открытую рану), она вызывает некротический фасциит, серьезную инфекцию, которая поражает ткани и через несколько часов может даже привести к смерти пациента. Исследователи Ана Фернандес и Мария Хосе Фигерас из Отделения фундаментальных медицинских наук совместно с Техасским университетом (США) обнаружили, почему в некоторых случаях эта бактерия может иметь летальные последствия, что позволяет найти эффективное лечение атаковать инфекцию.

Предыдущие исследования уже показали, что инфекции, которые достигают такого быстрого прогресса и не поддаются лечению, часто вызваны взаимодействием между различными микроорганизмами. Исследовательская группа из Университета Техаса изучила предыдущий случай некротического фасциита и обнаружила, что два вирусно-генетических штамма бактерии Aeromonas hydrophila ответственны за вирулентность заболевания. Однако это различие не может быть обнаружено с помощью современных диагностических методов, которые ошибочно приписывают инфекцию мономикробному происхождению. Исследование также показало, какие факторы вирулентности были вовлечены в эти инфекции.

В новом опыте мутации факторов вирулентности были сделаны для двух штаммов бактерии (известных как NF1 и NF2), и инфекция была привита отдельно и вместе в попытке наблюдать ответ каждого штамма на смешанные инфекции. Роль этих факторов вирулентности в развитии заболевания также была изучена. Чтобы определить роль факторов вирулентности штаммов, когда они вызывают инфекцию, исследования были проведены на клеточных культурах и на животных моделях (мыши). Результаты показывают, что, когда микробы из одного вида взаимодействуют, они модулируют прогрессирование инфекции. И они также показывают, что изученные факторы вирулентности влияют на то, как штаммы взаимодействуют друг с другом.

«Выявление и понимание действия двух генов, которые вызывают чрезвычайно агрессивную реакцию инфекции, вызываемой Aeromonas hydrophila, позволит в будущем найти методы лечения, чтобы уничтожить его в организме», - говорит исследователь Ана Фернандес.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с…
Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии…
«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора…
Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового…
В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для…
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной…
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за…
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в…
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным…
Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном…
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи…
PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда…
Группа Kiss провела подводный концерт для…
Sony займется разработкой собственного искусственного…
После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не…
Археологи раскопали останки змеи с задними…
Ченнинг Татум официально развелся с Дженной…
В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным…
Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены…
В «Одноклассниках» появилась возможность заводить…
Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей…
Одинокие люди оказались глупее тех, кто состоит в…
Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой…
Названы продукты, вызывающие развитие…
«Изменял мне с моей подругой»: Анастасия Веденская рассказала о неверности…
Врачи назвали симптомы и способы лечения…
Анфиса Чехова в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной…
Hyundai презентовала гибридный концепт-кар Vision…
Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное…
«Системная проблема»: Дмитрий Медведев назвал объем долгов потребителей услуг…
На прогулке с Максимом Галкиным Гарри рассказал стих Алексея Плещеева…
В России установлен рекорд по дальности передачи высокоскоростного…
Нейросеть определила, кого из классиков чаще цитируют российские…
Просмотреть все новости