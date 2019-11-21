Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным эффектом





Некоторые инфекции, вызванные бактериями, могут иметь разрушительные последствия для здоровья. Aeromonas hydrophila могут быть обнаружены в воде и при пероральном приеме вызывают желудочно-кишечные расстройства, требующие лечения антибиотиками. Однако, когда эта водная бактерия проникает в организм через ткань (например, открытую рану), она вызывает некротический фасциит, серьезную инфекцию, которая поражает ткани и через несколько часов может даже привести к смерти пациента. Исследователи Ана Фернандес и Мария Хосе Фигерас из Отделения фундаментальных медицинских наук совместно с Техасским университетом (США) обнаружили, почему в некоторых случаях эта бактерия может иметь летальные последствия, что позволяет найти эффективное лечение атаковать инфекцию.Предыдущие исследования уже показали, что инфекции, которые достигают такого быстрого прогресса и не поддаются лечению, часто вызваны взаимодействием между различными микроорганизмами. Исследовательская группа из Университета Техаса изучила предыдущий случай некротического фасциита и обнаружила, что два вирусно-генетических штамма бактерии Aeromonas hydrophila ответственны за вирулентность заболевания. Однако это различие не может быть обнаружено с помощью современных диагностических методов, которые ошибочно приписывают инфекцию мономикробному происхождению. Исследование также показало, какие факторы вирулентности были вовлечены в эти инфекции.В новом опыте мутации факторов вирулентности были сделаны для двух штаммов бактерии (известных как NF1 и NF2), и инфекция была привита отдельно и вместе в попытке наблюдать ответ каждого штамма на смешанные инфекции. Роль этих факторов вирулентности в развитии заболевания также была изучена. Чтобы определить роль факторов вирулентности штаммов, когда они вызывают инфекцию, исследования были проведены на клеточных культурах и на животных моделях (мыши). Результаты показывают, что, когда микробы из одного вида взаимодействуют, они модулируют прогрессирование инфекции. И они также показывают, что изученные факторы вирулентности влияют на то, как штаммы взаимодействуют друг с другом., - говорит исследователь Ана Фернандес.