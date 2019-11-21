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В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для глухих

В Бурятии, в городе Улан-Удэ, сурдопереводчики помогают молодым людям с проблемами слуха узнавать окружающий мир. Как отметили специалисты, иногда они даже переводят для пациентов эфиры проекта "Дом-2".

В Улан-Удэ сурдопереводчики отметили, что для понимания языка жестов обучение начинают еще в школе. Ученики общаются более легкими движениями, рассказала одна из сотрудниц. Затем она работала на предприятии, где освоила и более сложные жесты. Сейчас в городе зарегистрированы около 800 человек с проблемами слуха, для них работают 8 специалистов. Тем не менее, один переводчик без проблем может помогать только 25 пациентам.

Часто молодые люди просят специалистов показать реалити-шоу "Дом-2". Специалисты во время эфиров жестами объясняют пациентам, кто с кем ссорится, и как развиваются отношения между проектантами. Сами переводчики отмечают, что это очень интересный опыт.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:04

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