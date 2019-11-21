В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для глухих





В Улан-Удэ сурдопереводчики отметили, что для понимания языка жестов обучение начинают еще в школе. Ученики общаются более легкими движениями, рассказала одна из сотрудниц. Затем она работала на предприятии, где освоила и более сложные жесты. Сейчас в городе зарегистрированы около 800 человек с проблемами слуха, для них работают 8 специалистов. Тем не менее, один переводчик без проблем может помогать только 25 пациентам.Часто молодые люди просят специалистов показать реалити-шоу "Дом-2". Специалисты во время эфиров жестами объясняют пациентам, кто с кем ссорится, и как развиваются отношения между проектантами. Сами переводчики отмечают, что это очень интересный опыт.