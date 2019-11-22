Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Будущее DC Extended Universe может быть вопросительным знаком, но Генри Кавилл говорит в новом интервью американской газете, что он не так легко откажется от роли Супермена. Кавилл появился в роли Человека из стали в трех художественных фильмах режиссера Зака Снайдера, которые, как сообщается, получат продолжение., - говорит актер. Известно, что британец в последний раз появился в роли супергероя в «Лиге справедливости», фильме с проблемами производства, который провалился в прокате и получил разгромные отзывы критиков.Несмотря на неподтвержденное заявление о разрыве деловых отношений между Кавиллом и Warner Bros в 2018 году, актер остается позитивным. По его словам, «костюм и плащ все еще лежат в кладовке». Он хочет показать персонажа с неожиданной стороны, поэтому попросил фанатов набраться терпения. Напоминаем, что Кавилл завершил съемки первых серий фентезийного сериала «Ведьмак» от стримингового сервиса Netflix, премьера которого назначена на 20 декабря. Известная сага об охотнике на чудовищ, породившая множество книг и видеоигр, может отнять много времени у британского артиста, но принесет ему небывалую популярность. Поэтому кинокартины о Супермене пока ждать не приходиться.