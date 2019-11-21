«Системная проблема»: Дмитрий Медведев назвал объем долгов потребителей услуг ЖКХ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев обратился к членам Кабмина с призывом заняться решением проблемы с накопившимися долгами потребителей жилищно-коммунальных услуг. По словам премьер-министра, на данный момент долги превысили отметку в 175 миллиардов рублей.
«Если одна серьезная системная проблема в коммунальной отрасли. Речь об огромной задолженности предприятий коммунального хозяйства за полученные от поставщиков топливные и энергетические ресурсы», - подчеркнул Дмитрий Анатольевич во время заседания Кабинета министров. По его словам, сумма долгов в отрасли все еще остается очень большой и превышает отметку в 175 миллиардов рублей. Теперь же, как считает премьер, существует необходимость эту проблему решить. «Основная причина здесь заключается в накопленных потребителями долгах, нужно как-то со всем этим разобраться», - добавил председатель правительства.
В рамках этой же встречи с министрами премьер призвал федеральных чиновников организовать работу с задолженностью потребителей в рамках тех решений, которые принимаются непосредственно в стенах Дома правительства. В то же время Медведев признал, что в течение нынешнего года объемы долгов в указанном секторе экономики, пусть и совсем незначительно, но все же немного сократился.
«Если одна серьезная системная проблема в коммунальной отрасли. Речь об огромной задолженности предприятий коммунального хозяйства за полученные от поставщиков топливные и энергетические ресурсы», - подчеркнул Дмитрий Анатольевич во время заседания Кабинета министров. По его словам, сумма долгов в отрасли все еще остается очень большой и превышает отметку в 175 миллиардов рублей. Теперь же, как считает премьер, существует необходимость эту проблему решить. «Основная причина здесь заключается в накопленных потребителями долгах, нужно как-то со всем этим разобраться», - добавил председатель правительства.
В рамках этой же встречи с министрами премьер призвал федеральных чиновников организовать работу с задолженностью потребителей в рамках тех решений, которые принимаются непосредственно в стенах Дома правительства. В то же время Медведев признал, что в течение нынешнего года объемы долгов в указанном секторе экономики, пусть и совсем незначительно, но все же немного сократился.
Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:04