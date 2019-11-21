«Системная проблема»: Дмитрий Медведев назвал объем долгов потребителей услуг ЖКХ





, - подчеркнул Дмитрий Анатольевич во время заседания Кабинета министров. По его словам, сумма долгов в отрасли все еще остается очень большой и превышает отметку в 175 миллиардов рублей. Теперь же, как считает премьер, существует необходимость эту проблему решить., - добавил председатель правительства.В рамках этой же встречи с министрами премьер призвал федеральных чиновников организовать работу с задолженностью потребителей в рамках тех решений, которые принимаются непосредственно в стенах Дома правительства. В то же время Медведев признал, что в течение нынешнего года объемы долгов в указанном секторе экономики, пусть и совсем незначительно, но все же немного сократился.