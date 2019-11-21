АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся смартфон

Китайская компания Xiaomi регистрирует патент на новый смартфон, который многие сразу же назвали логичным продолжением представленного ранее Mi Mix Alpha. Сообщается, что устройство будет оснащено двумя дисплеями, основной из которых будет занимать практически всю лицевую панель устройства. Второй же дисплей будет расположен сзади.
Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся смартфон

В целом, описанный патент очень напоминает показанный компанией ранее Mi Mix Alpha, только в этот раз речь уже идет о складной конструкции устройства. В данном случае вид Mi Mix Alpha патентуемое устройство приобретает лишь в сложенном виде, а вот если телефон разложить, он становится крупноразмерным с цельным дисплеем, почти как у полноценного планшета. Эскизы этого устройства не так давно были опубликованы в Сети, однако никто не может точно сказать, стоит ли вообще ожидать выпуска такого гаджета от Xiaomi. Вероятнее всего, продолжение работы в этом направлении будет находиться в прямой зависимости от успешности дорогостоящего уникального Mi Mix Alpha.

Впрочем, по данным ряда источников новинка с двумя линиями изгиба дисплея и 4-модульной камерой действительно может быть выпущена еще до лета следующего года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6…
Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся…
Певица Пелагея записала дуэт с подросшей финалисткой 1 сезона "Голос. Дети" Рагдой…
Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы…
Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном…
Алексей Чадов высказался о внешнем сходстве с Александром…
Эксперты назвали 5 возрастных корректировок рациона…
Новая ракета SpaceX взорвалась во время…
Иван Ургант иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес…
Нейрологи выяснили, каким образом мозг воспринимает оптические…
Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным…
Эксперты: Секрет счастливого брака заключается в 5 сутках…
"Женщина-змея": Ксения Собчак поблагодарила мужа за названный в ее честь…
Анна Семенович о своем участии в шоу "Секрет на миллион": "Я буду очень…
Эксперты выяснили, как часто нужно менять постельное белье, чтобы обезопаситься от…
«Кто сказал, что я одна?»: Бывшая жена Дмитрия Тарасова высказалась о своей личной…
«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах…
Intel принесла извинения партнерам и…
"Детей рожают не для удержания мужика": Анастасия Костенко резко ответила на критику ее второй…
"Не представляю, как без него жить": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева пожаловалась на потерю…
Принц Уильям и Кейт Мидлтон защитили дочь после высказывания…
"Внебрачный" сын Николая Цискаридзе Тимур Акперов пожаловался на угрозы со стороны Стаса Барецкого в адрес него и Гогена…
Москва стала лидером по выдаче автокредитов в…
Максим Виторган разговаривает с маленьким сыном Платоном на выдуманном…
Полина Гагарина озвучила неожиданное условие для рождения третьего…
В Сети рассказали о худших песнях для занятия…
"Я иногда хожу на выставки, в кино, театры без Алисы": Симона Юнусова рассказала о своей личной…
В Сети появились новые фото салона модернизированной LADA…
Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на…
Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской…
В Твери скончалась врач, которой отказали в…
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель рассказала, что стала примером для…
Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное…
Елена Яковлева продемонстрировала свои фотографии 50-летней…
Физики обнаружили новую фундаментальную силу во…
"Я женщина, я мать, я жена!": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель опять разнервничалась в…
В Росконтроле назвали лучшие стиральные машины на отечественном…
«Я так бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с дочерью…
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
Эксперты оценили пользу и вред лапши быстрого…
Просмотреть все новости