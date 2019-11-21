Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся смартфон
Китайская компания Xiaomi регистрирует патент на новый смартфон, который многие сразу же назвали логичным продолжением представленного ранее Mi Mix Alpha. Сообщается, что устройство будет оснащено двумя дисплеями, основной из которых будет занимать практически всю лицевую панель устройства. Второй же дисплей будет расположен сзади.
В целом, описанный патент очень напоминает показанный компанией ранее Mi Mix Alpha, только в этот раз речь уже идет о складной конструкции устройства. В данном случае вид Mi Mix Alpha патентуемое устройство приобретает лишь в сложенном виде, а вот если телефон разложить, он становится крупноразмерным с цельным дисплеем, почти как у полноценного планшета. Эскизы этого устройства не так давно были опубликованы в Сети, однако никто не может точно сказать, стоит ли вообще ожидать выпуска такого гаджета от Xiaomi. Вероятнее всего, продолжение работы в этом направлении будет находиться в прямой зависимости от успешности дорогостоящего уникального Mi Mix Alpha.
Впрочем, по данным ряда источников новинка с двумя линиями изгиба дисплея и 4-модульной камерой действительно может быть выпущена еще до лета следующего года.
В целом, описанный патент очень напоминает показанный компанией ранее Mi Mix Alpha, только в этот раз речь уже идет о складной конструкции устройства. В данном случае вид Mi Mix Alpha патентуемое устройство приобретает лишь в сложенном виде, а вот если телефон разложить, он становится крупноразмерным с цельным дисплеем, почти как у полноценного планшета. Эскизы этого устройства не так давно были опубликованы в Сети, однако никто не может точно сказать, стоит ли вообще ожидать выпуска такого гаджета от Xiaomi. Вероятнее всего, продолжение работы в этом направлении будет находиться в прямой зависимости от успешности дорогостоящего уникального Mi Mix Alpha.
Впрочем, по данным ряда источников новинка с двумя линиями изгиба дисплея и 4-модульной камерой действительно может быть выпущена еще до лета следующего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:11