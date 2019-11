Стали известны лучшие саундтреки к фильмам за последние 10 лет

Лучшие из кинематографических саундтреков не просто отражают дух фильма, для которого они написаны, но и становятся собственным культурным феноменом. Список их 10 лучших песен был составлен специалистами из издания Entertainment Weekly. Первое место отвели Private Property от музыкантов Noni feat. Kid Culprit, которую можно услышать в кинокартине "За кулисами" 2014 года. За ней сразу же шла композиция Cups авторства Анны Кендрик для мюзикла "Идеальный голос". Известно, что она возглавляла чарты зарубежных музыкальных СМИ как самая популярная в 2012 году. Тройку лидеров замыкала Young and Beautiful от поп-исполнительницы Ланы Дель Рей. В её мелодичный голос влюбились множество людей, посмотревших фильм "Великий Гэтсби", протагонистом которого был Леонадрдо Ди Каприо.В рейтинге также значились Remember Me от Антонио Гонзалеса ("Тайна Коко"), эмоциональная See You Again от Уиза Калифы ("Форсаж-7"), Everything Is Awesome от Tegan & Sara ("Лего. Фильм"), Happy от Фаррела Уильямса ("Гадкий я 2"), Never Enough от Лорен Оллред ("Величайший шоумен"), Let It Go от Идины Мензел ("Холодное сердце"), и наконец - Shallow от сотрудничества Леди Гаги и Брэдли Купера ("Звезда родилась"). Почти каждая из вышеперечисленных песен была номинирована или получила премию "Грэмми", заработав при этом мировое признание.