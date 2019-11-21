АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Стали известны лучшие саундтреки к фильмам за последние 10 лет

Определение лучших саундтреков за последние 10 лет может стать нелегкой задачей. Однако иностранные журналисты смогли составить список песен к фильмам, подходящих под это описание.

Лучшие из кинематографических саундтреков не просто отражают дух фильма, для которого они написаны, но и становятся собственным культурным феноменом. Список их 10 лучших песен был составлен специалистами из издания Entertainment Weekly. Первое место отвели Private Property от музыкантов Noni feat. Kid Culprit, которую можно услышать в кинокартине "За кулисами" 2014 года. За ней сразу же шла композиция Cups авторства Анны Кендрик для мюзикла "Идеальный голос". Известно, что она возглавляла чарты зарубежных музыкальных СМИ как самая популярная в 2012 году. Тройку лидеров замыкала Young and Beautiful от поп-исполнительницы Ланы Дель Рей. В её мелодичный голос влюбились множество людей, посмотревших фильм "Великий Гэтсби", протагонистом которого был Леонадрдо Ди Каприо.

В рейтинге также значились Remember Me от Антонио Гонзалеса ("Тайна Коко"), эмоциональная See You Again от Уиза Калифы ("Форсаж-7"), Everything Is Awesome от Tegan & Sara ("Лего. Фильм"), Happy от Фаррела Уильямса ("Гадкий я 2"), Never Enough от Лорен Оллред ("Величайший шоумен"), Let It Go от Идины Мензел ("Холодное сердце"), и наконец -  Shallow от сотрудничества Леди Гаги и Брэдли Купера ("Звезда родилась"). Почти каждая из вышеперечисленных песен была номинирована или получила премию "Грэмми", заработав при этом мировое признание.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«У порядочных людей такая опция, как осуждение, считается неприемлемой»: Иван Охлобыстин высказался о травле Кристины…
В декабре выйдут 3 смартфона с поддержкой 5G на различных…
Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной попал в больницу из-за…
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций материнской…
iPhone 12 показали на новых…
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее…
Разработан гибридный аэрогель, помогающий срастить перелом за пару…
Специалисты подсчитали все золото…
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно по размерам скоро догонит Александру…
Названы главные признаки появления…
Стали известны лучшие саундтреки к фильмам за последние 10…
Эксперты назвали не рекомендуемые к установке…
Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам растяжку сидя на…
В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и…
Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике из…
Эксперты назвали спасающие глаза от вредного воздействия синего цвета…
«Посмотреть на процесс со стороны»: Анна Михалкова рассказала, зачем ездила смотреть…
В США представили Kia Seltos во внедорожном…
Криштиану Роналду опроверг свою тайную…
Apple подала в суд из-за российского патента на функцию экстренных…
Яна Кошкина высказалась по поводу слухов о ее романе с Гариком…
В Москве заработала школа для будущих…
Продюсер рассказала секрет постельной сцены с Критиной Асмус в фильме…
Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой…
Врачи впервые охладили человека до состояния…
Анастасия Стоцкая показала фото с подросшими детьми и рассказала об их…
Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске…
Жевательная резинка без сахара защищает зубы от…
Телеведущий Алексей Пиманов назвал идеальной 13-летнюю разницу с третьей супругой Ольгой…
Hyundai Sonata выйдет в «заряженной» N-версии на 308 л.…
Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями…
«Лаборатория Касперского» спрогнозировала развитие сложных угроз в 2020…
На первом свидании Сергей Полунин подарил Елене Ильиных…
Ученые нашли у аутизма и эпилепсии много общих…
Екатерина Климова показала, как лепит пельмени с 4-летней дочкой…
Стали известны самые популярные цвета автомобилей в…
Полина Гагарина призналась, что не ограничивает себя в…
Ученые: Пробиотики могут навредить…
В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой с избивавшим ее первым…
Просмотреть все новости