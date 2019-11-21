Телеведущий Алексей Пиманов назвал идеальной 13-летнюю разницу с третьей супругой Ольгой Погодиной





Как заявляет телеведущий, если бы рядом с супругой он выглядел словно толстый, пожилой, брюзгливый старик, то признал бы, что со стороны картинка выглядит совсем иначе, однако сам он старается держать себя в хорошей форме. Поэтому он полностью уверен в том, что с супругой они составляют вполне удачную пару. Более того, Алексей Пиманов уверен в том, что человек, который постоянно появляется в кадре перед обширной телеаудиторией, просто обязан следить за своей внешностью и фигурой, иначе профессионалом его уже не назвать.Не менее счастливой рядом с любимым мужчиной чувствует себя и Ольга Погодина, которая шутит, что популярную программу «Человек и закон» супругу стоило бы вести с оголенным торсом. Как утверждает супруга журналиста, кубикам на его прессе позавидуют многие.