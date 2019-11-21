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Телеведущий Алексей Пиманов назвал идеальной 13-летнюю разницу с третьей супругой Ольгой Погодиной

Известный российский телеведущий Алексей Пиманов рассказал, что считает разницу в возрасте со своей нынешней супругой идеальной. Стоит отметить, что Ольга Погодина моложе мужа на 13 лет, для самого журналиста брак с ней стал третьим по счету.
Телеведущий Алексей Пиманов назвал идеальной 13-летнюю разницу с третьей супругой Ольгой Погодиной

Как заявляет телеведущий, если бы рядом с супругой он выглядел словно толстый, пожилой, брюзгливый старик, то признал бы, что со стороны картинка выглядит совсем иначе, однако сам он старается держать себя в хорошей форме. Поэтому он полностью уверен в том, что с супругой они составляют вполне удачную пару. Более того, Алексей Пиманов уверен в том, что человек, который постоянно появляется в кадре перед обширной телеаудиторией, просто обязан следить за своей внешностью и фигурой, иначе профессионалом его уже не назвать.

Не менее счастливой рядом с любимым мужчиной чувствует себя и Ольга Погодина, которая шутит, что популярную программу «Человек и закон» супругу стоило бы вести с оголенным торсом. Как утверждает супруга журналиста, кубикам на его прессе позавидуют многие.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:11

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