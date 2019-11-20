В Сети показали видео экстремальных испытаний карабина на базе АК-12
Специалисты «Калашников Media» опубликовали видео, на котором показали испытания нового самозарядного карабина TR3, разработанного на базе АК-12. Новое оружие испытывалось в экстремальных условиях.
Как оценили сами авторы этого материала, тесты карабина проводились с «особым цинизмом». Оружие сначала протащили по каменистой дороге, после закопали в землю и даже проехались по нему автомобилем. Сначала проверке была подвергнута кучность стрельбы TR3 на дальности в 100 метров. Только после этого карабин был привязан к машине, которая волокла его по грунтовой дороге с камнями. Этот тест TR3 прошел достойно. Затем его закопали в чернозем вперемешку с водой, полностью погрузив в грязь и на добавок переехали на авто. Но и в этот раз оружию удалось выйти из испытания работоспособным. Не нарушил его целостности и следующий тест, в рамках которого карабин был уложен на асфальт, а по его стволу проехался внедорожник.
Как оценили сами авторы этого материала, тесты карабина проводились с «особым цинизмом». Оружие сначала протащили по каменистой дороге, после закопали в землю и даже проехались по нему автомобилем. Сначала проверке была подвергнута кучность стрельбы TR3 на дальности в 100 метров. Только после этого карабин был привязан к машине, которая волокла его по грунтовой дороге с камнями. Этот тест TR3 прошел достойно. Затем его закопали в чернозем вперемешку с водой, полностью погрузив в грязь и на добавок переехали на авто. Но и в этот раз оружию удалось выйти из испытания работоспособным. Не нарушил его целостности и следующий тест, в рамках которого карабин был уложен на асфальт, а по его стволу проехался внедорожник.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:15