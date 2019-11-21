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Hyundai Sonata выйдет в «заряженной» N-версии на 308 л. с.

В Южной Корее на одной из дорог был замечен седан Hyundai Sonata в «заряженной» N-версии с соответствующей приставкой в названии. Фотографии прототипа опубликовали местные СМИ.
Hyundai Sonata выйдет в «заряженной» N-версии на 308 л. с.

Попавшийся в объектив автомобиль, судя по всему, пока только проходит дорожные тесты, поскольку его кузов обильно покрыт камуфляжной пленкой. Лишь по некоторым деталям, которые остались не замаскированными, стало понятно, что грядущая новинка оснащена 19-дюймовыми колесными дисками с увеличенными дисками тормозов, а также сдвоенной системой выпуска. Кроме того, сообщается, что Hyundai Sonata N будет оснащена 2,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 308 лошадиных сил, выдающей до 422 Нм максимального крутящего момента. Силовой агрегат с комбинированной системой впрыска агрегируется с 8-ступенчатой роботизированной коробкой с системой двойного сцепления.

По некоторым данным самая мощная версия южнокорейского седана будет выпущена и в полноприводной версии с полноуправляемым шасси. За подключение задней оси будет отвечать муфта с электронным управлением, а распределение тяги автомобиль будет варьировать в непосредственной зависимости от выбранного водителем режима, а также угла поворота и скорости вращения колес.

Дебют «заряженной» Hyundai Sonata ожидается уже в первой половине следующего года. Не исключено, что новинка дебютирует в рамках автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери в апреле.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:10

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