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Николай Цискаридзе несколько раз за день вызывал себе скорую помощь из-за ухудшившегося самочувствия

Недавно стало известно, что Николай Цискаридзе несколько раз за день сам себе вызывал скорую помощь. При этом артист балета отказался от срочной госпитализации, несмотря на ухудшившееся самочувствие.
Николай Цискаридзе несколько раз за день вызывал себе скорую помощь из-за ухудшившегося самочувствия

Николай Цискаридзе ведет активный образ жизни и тщательно следит за своим здоровьем. Артист ежегодно проходит профилактическое обследование. Поэтому, почувствовав себя плохо, он сразу же вызвал себе скорую помощь. Через некоторое время народному артистку России опять стало плохо и он снова вызвал медицинских работников на дом. При этом знаменитый танцовщик отказался от срочной госпитализации. Но вечером того же дня Николай Цискаридзе обратился в одну из клиник Санкт-Петербурга, где ему оказали необходимую помощь и знаменитость уехал домой.

По предварительным данным у артиста балета аллергическая реакция на фоне стресса. Пока больше никакой информации о состоянии здоровья Николай Цискаридзе нет.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:22

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