Николай Цискаридзе несколько раз за день вызывал себе скорую помощь из-за ухудшившегося самочувствия





Николай Цискаридзе ведет активный образ жизни и тщательно следит за своим здоровьем. Артист ежегодно проходит профилактическое обследование. Поэтому, почувствовав себя плохо, он сразу же вызвал себе скорую помощь. Через некоторое время народному артистку России опять стало плохо и он снова вызвал медицинских работников на дом. При этом знаменитый танцовщик отказался от срочной госпитализации. Но вечером того же дня Николай Цискаридзе обратился в одну из клиник Санкт-Петербурга, где ему оказали необходимую помощь и знаменитость уехал домой.По предварительным данным у артиста балета аллергическая реакция на фоне стресса. Пока больше никакой информации о состоянии здоровья Николай Цискаридзе нет.