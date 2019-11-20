Алика Смехова сходила в кино с подросшим старшим сыном Артемом





Алика Смехова предпочитает скрывать подробности свой личной жизни и редко делает публикации с детьми Макаром и Артёмом. Сегодня телеведущая решила показать преданным поклонникам фотографию со своим старшим сыном. На снимке Артем стоит рядом со звёздной матерью, он одет в рваные джинсы, кофту и куртку. Алика Смехова выбрала черную юбку до колен, свитер и меховой жилет. В комментарии с посту в Instagram исполнительница написала: "Старший сын тоже подрос и есть с кем в кино сходить".Подписчики отреагировали моментально. Они буквально засыпали знаменитость и ее сына Артема комплиментами. Многие отметили, что молодой человек очень похож на свою мать. Некоторые поинтересовались, какой рост у старшего сына Алики Смеховой, но она просто ответила, что Артем высокий. Публикация уже набрала большое количество лайков.