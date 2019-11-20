Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась в Кремле
Жанна Агузарова в собственные 57 лет показалась широкой аудитории в новом образе. После достаточно долгого перерыва певица посетила зал Кремля во время концертной программы коллектива «Цветы» под руководством Стаса Намина.
Агузарова удивила многих журналистов своим появлением. Поклонники творчества певицы отметили, что она изменилась и стала даже ярче, чем раньше. Во время праздничного мероприятия Жанна Агузарова появилась с крупным красным чемоданом. На ней была надета шляпа-цилиндр, украшенная орнаментом в виде тигрового узора и аналогичная по стилю косынка.
Агузарова появилась в крупных солнцезащитных очках. Впоследствии в фойе исполнительница показала свои прическу и лицо. Присутствующие отметили свежий и подтянутый внешний вид певицы. Цвет волос артистки оказался настолько же ярким, как её наряд и макияж.
Агузарова удивила многих журналистов своим появлением. Поклонники творчества певицы отметили, что она изменилась и стала даже ярче, чем раньше. Во время праздничного мероприятия Жанна Агузарова появилась с крупным красным чемоданом. На ней была надета шляпа-цилиндр, украшенная орнаментом в виде тигрового узора и аналогичная по стилю косынка.
Агузарова появилась в крупных солнцезащитных очках. Впоследствии в фойе исполнительница показала свои прическу и лицо. Присутствующие отметили свежий и подтянутый внешний вид певицы. Цвет волос артистки оказался настолько же ярким, как её наряд и макияж.