Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась в Кремле

Агузарова удивила многих журналистов своим появлением. Поклонники творчества певицы отметили, что она изменилась и стала даже ярче, чем раньше. Во время праздничного мероприятия Жанна Агузарова появилась с крупным красным чемоданом. На ней была надета шляпа-цилиндр, украшенная орнаментом в виде тигрового узора и аналогичная по стилю косынка.Агузарова появилась в крупных солнцезащитных очках. Впоследствии в фойе исполнительница показала свои прическу и лицо. Присутствующие отметили свежий и подтянутый внешний вид певицы. Цвет волос артистки оказался настолько же ярким, как её наряд и макияж.