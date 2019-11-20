Разработчик смарт-карт сообщил, как защитить личные данные





Современное состояние интернета не позволяет предоставить пользователям всеобъемлющую защиту информации. По словам руководителя корпорации XH Smart Tech из Китая Дэниэла Ху, утечку личных данных можно предотвратить лишь собственными силами юзеров. Для этого нужно принять к сведению, что внимательность и осторожность владельца гаджетов не являются ответственностью правительства или общества. Все же, представитель разработчика смарт-карт отметил, что провайдеры должны обеспечить необходимые условия клиентам для подобной конфиденциальности.В первую очередь, следует проявить расторопность при работе с сомнительными сайтами, электронными письмами или ссылками. Множество из них может скрывать рассылку вредоносного ПО, угрозу кражи персональной информации, а также опасность стать жертвой мошенников. Очевидными способами для защиты собственных устройств является установка антивируса, блокировки спама и периодическая проверка на потенциальные "трояны". Хотя в большинстве девайсов имеется система подавления хакерских атак, её одной может быть не достаточно для полноценной безопасности.