При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина преклонного возраста вместе с двумя внучками





Площадь пожара составила 282 квадратных метра, а на борьбу с огнем прибыли 24 пожарных и 7 единиц специальной техники, которые спустя три часа полностью ликвидировали возгорание. Предположительной причиной инцидента названо замыкание проводки в одной из комнат.В результате ЧП хозяин квартиры пенсионного возраста скончался на месте, его тело спасатели позднее обнаружили в сгоревшем жилье. В больницу были госпитализированы супруга погибшего, а также две внучки, девочки спустя некоторое время умерли в стенах медучреждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертей троих человек. Обстоятельства и причины устанавливаются.