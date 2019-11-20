Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов: Ольга Бузова всего добилась сама

В своем личном аккаунте Instagram Андрей Черкасов рассказал, что Ольгу он по-настоящему уважает. Ведущий "Дом-2" отметил, что общение с певицей у него всегда вызывает особые ощущения, ведь они знакомы с 2007 года, когда еще были участниками телестройки.Андрей Черкасов рассказал, что вместе со своей супругой отправился на концерт Ольги Бузовой, который собрал полный зал. Андрей подчеркнул, что можно любить или не любить Бузову, но один факт точно нельзя отрицать, то что Ольга работает сутками и является настоящей трудягой. Черкасов уверен, что нужно относиться с уважением к любому человеку, который добился успеха сам.