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Следующий смартфон Xiaomi получит поддержку сверхбыстрой 100-ваттной зарядки

Еще весной текущего года представители китайской компании Xiaomi анонсировали выпуск сверхбыстрой технологии зарядки аккумуляторных батарей под названием Super Charge Turbo. Теперь же сообщается, что поддержка этой 100-ваттной технологии зарядки появится в следующем смартфоне бренда, что позволит зарядить устройство за считанные минуты.
Следующий смартфон Xiaomi получит поддержку сверхбыстрой 100-ваттной зарядки

Вообще, изначально в компании заявляли, что Super Charge Turbo позволяет полностью восполнить заряд аккумуляторной батареи смартфона емкостью в 4000 мАч за 17 минут. К примеру, за тот же промежуток времени технология быстрой зарядки Super VOOC от компании Орро способна восполнить лишь 65% заряда аккумуляторной батареи емкостью 3700 мАч. То есть, разработка Xiaomi выглядит более чем впечатляющей. На днях компания Xiaomi опубликовала очередное рекламное изображение, которое посвящено ранее анонсированной технологии сверхбыстрой зарядки. Это изображение, уверены эксперты, является подтверждением заявленных характеристик. Кроме того, его же считают свидетельством того, что технология 100-ваттной зарядки аккумуляторных батарей появится уже в следующем смартфоне популярного бренда.

К примеру, существует версия о том, что возобновление рекламы Super Charge Turbo может быть признаком того, что эта передовая технология в обозримом будущем появится в одном из новых флагманов Xiaomi. В качестве потенциальных кандидатов на роль смартфонов с самой быстрой зарядкой на рынке называют модели Xiaomi mi Mix 4 и Xiaomi mi 10.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:55

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