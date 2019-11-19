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Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым переехали жить к родителям актрисы в Петербург

Мать известной российской актрисы Елизаветы Боярской и супруга народного артиста Михаила Боярского, Лариса Луппиан рассказала прессе, что ее дочь вместе с зятем Максимом Матвеевым решили все-таки переехать в Петербург. Более того, сейчас звездная пара живет у знаменитых родителей актрисы, поскольку в недавно купленных ею апартаментах идет ремонт.

«Максим и сам уже понимает, что в Петербурге намного удобнее. Тут ведь живет вся наша семья, да и его мама не так давно переехала сюда жить. У Лизы ведь здесь работа, разрываться на два города очень сложно», - отметила Лариса Регинальдовна. Кроме того, по словам актрисы, сейчас дочь с двумя сыновьями живет у них дома, сюда же приезжает провести время и Максим Матвеев, если он не занят в столице по работе. Впрочем, в скором времени все семейство съедет в свое новое жилье. При этом, признается Луппиан, иногда у нее все же появляется желание поучить детей жизни, но она все время сдерживается.

В беседе с журналистами «Комсомольской правды» прославленная артистка также рассказала, что в прежние годы разрешала своим детям все, что не несло угрозы их здоровью. А вот Максим Матвеев, по ее мнению, воспитан несколько иначе, поэтому многое запрещает своим с Боярской сыновьям Андрею и Грише. 66-летняя артистка не очень понимает такой подход к воспитанию, но старается не лезть в чужие порядки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:36

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