Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым переехали жить к родителям актрисы в Петербург





«Максим и сам уже понимает, что в Петербурге намного удобнее. Тут ведь живет вся наша семья, да и его мама не так давно переехала сюда жить. У Лизы ведь здесь работа, разрываться на два города очень сложно», - отметила Лариса Регинальдовна. Кроме того, по словам актрисы, сейчас дочь с двумя сыновьями живет у них дома, сюда же приезжает провести время и Максим Матвеев, если он не занят в столице по работе. Впрочем, в скором времени все семейство съедет в свое новое жилье. При этом, признается Луппиан, иногда у нее все же появляется желание поучить детей жизни, но она все время сдерживается.В беседе с журналистами «Комсомольской правды» прославленная артистка также рассказала, что в прежние годы разрешала своим детям все, что не несло угрозы их здоровью. А вот Максим Матвеев, по ее мнению, воспитан несколько иначе, поэтому многое запрещает своим с Боярской сыновьям Андрею и Грише. 66-летняя артистка не очень понимает такой подход к воспитанию, но старается не лезть в чужие порядки.