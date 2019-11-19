Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные охотники»





Поступившая техника в ближайшем будущем будет проверена военнослужащими инженерно-авиационных служб, лишь после этого машины смогут совершить свои первые контрольные вылеты. Во время тестовых полетов экипажам предстоит выполнить серию маневров по взлету и посадке, а также некоторое количество полетов на высоте не более 1 000 метров, попутно проверяя работоспособность всех систем новых машин при эксплуатации под нагрузкой и даже при перегрузках.Сообщается также, что с начала текущего года частям ЮВО было поставлено уже свыше шести сотен единиц новой военной техники. Кроме того, до конца следующего года доля современных образцов техники и вооружений в частях округа должна быть доведена примерно до 70% в рамках нынешней программы модернизации и перевооружения. Наконец, по отдельным видам вооружений и техники доля новинок должна составить все 100%.