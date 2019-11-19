Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные охотники»
Новейшие военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ и учебно-боевые Ми-28УБ с кодовыми именами «Терминатор» и «Ночной охотник» соответственно, поступили на вооружение авиации двух областей ЮВО России. Сообщается, что техника поставлена военным в Ростовской области и на Кубани.
Поступившая техника в ближайшем будущем будет проверена военнослужащими инженерно-авиационных служб, лишь после этого машины смогут совершить свои первые контрольные вылеты. Во время тестовых полетов экипажам предстоит выполнить серию маневров по взлету и посадке, а также некоторое количество полетов на высоте не более 1 000 метров, попутно проверяя работоспособность всех систем новых машин при эксплуатации под нагрузкой и даже при перегрузках.
Сообщается также, что с начала текущего года частям ЮВО было поставлено уже свыше шести сотен единиц новой военной техники. Кроме того, до конца следующего года доля современных образцов техники и вооружений в частях округа должна быть доведена примерно до 70% в рамках нынешней программы модернизации и перевооружения. Наконец, по отдельным видам вооружений и техники доля новинок должна составить все 100%.
Поступившая техника в ближайшем будущем будет проверена военнослужащими инженерно-авиационных служб, лишь после этого машины смогут совершить свои первые контрольные вылеты. Во время тестовых полетов экипажам предстоит выполнить серию маневров по взлету и посадке, а также некоторое количество полетов на высоте не более 1 000 метров, попутно проверяя работоспособность всех систем новых машин при эксплуатации под нагрузкой и даже при перегрузках.
Сообщается также, что с начала текущего года частям ЮВО было поставлено уже свыше шести сотен единиц новой военной техники. Кроме того, до конца следующего года доля современных образцов техники и вооружений в частях округа должна быть доведена примерно до 70% в рамках нынешней программы модернизации и перевооружения. Наконец, по отдельным видам вооружений и техники доля новинок должна составить все 100%.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:06