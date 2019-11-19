Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала расставание с Прохором Шаляпиным

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и ее новый избранник Прохор Шаляпин вместе уже больше года. Артисты за это время часто становились героями желтой прессы и разнообразных ток-шоу, однако по большей части из-за своего прошлого, а не по причине проблем в нынешних отношениях. Поэтому поклонники звезд шоу-бизнеса, которые не единожды приписывали пианистке беременность, и уже ждали объявления об помолвке пары, были крайне удивлены, узнав, что влюбленные расстались.Некоторые поклонники Цымбалюк-Романовской и Шаляпина предполагали, что заявление о расставании это всего лишь фейк, однако в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» знаменитости сами подтвердили этот факт. Однако, по словам пианистки, разрыв у них временный, и она его считает «паузой в отношениях».