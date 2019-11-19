Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых знаменитостей

В этом году список, составленный модной платформой Lyst, оказался по-настоящему разношерстным и непредсказуемым. В него вошли как представители американского шоу-бизнеса, так и фрики фэшн-мира, азиатские поп-звезды и даже члены британской королевской семьи. Рейтинг, по сообщению издания, составлялся на основе поисковых запросов и возрастании спроса на ту или иную деталь гардероба, в которой появлялись селебрити.Так возглавила топ-10 2019 года герцогиня Сассекская, появление которой в том или ином наряде, поднимало интерес публики к подобной одежде в среднем на 216%. Кроме того, одно из недорогих платьев, в котором Меган Маркл вышла в свет во время тура по Африке, подняло поисковые запросы до рекордно высоких показателей в 570%.Серебро рейтинга получила начинающая звезда экранов Тимоти Шаламе. Его костюм так приглянулся фанатам, что интерес к изготовившему одежду бренду подскочил до отметки в 806%. Также в список самых стильных мировых знаменитостей вошли: Зендая, Билли Айлиш, Cardy B и азиатская поп-звезда Лиса Манобан.Кроме того, модные критики отметили и достижения в плане популяризации марок одежды модели и участницы популярного ток-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, певец Гарри Стайлз и один из самых ярких фриков светских мероприятий Билли Портер. При этом британский таблоид отметил, что уже длительное время считающаяся иконой стиля Кейт Миддлтон не попала даже на последнее место рейтинга.