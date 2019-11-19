Роман Гриценко: «Между нами с Бузовой точно что-то есть»
Бывший участник телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Роман Гриценко уверен, что у него с Ольгой Бузовой взаимная симпатия. Более того, он подчеркивает, что звезда положила на него глаз и теперь ему всего лишь необходимо суметь доказать, что они созданы друг для друга.
Роман Гриценко решил не оставлять возможности завоевать сердце Ольги Бузовой. Для этого он даже стал участником новой программы "План Б" и принял решение бороться за ее сердце. Роман Гриценко в личном аккаунте Instagram отметил, что между ним и Ольгой явно что-то есть и скрывать эти чувства с каждым днем становится все сложнее, ведь взгляд выдает популярную певицу.
Помимо этого, Рома дал совет своим поклонникам, чтобы они побольше времени проводили со своими вторыми половинками, а также проявляли чувства по отношению к ним.
Он подчеркнул, что Ольга на него злится, а он ее в свою очередь сильно ревнует, но тем не менее момента, когда встретятся их взгляды, они ждут вдвоем. Гриценко сказал, что каждую свою свободную минуту нужно быть рядом с любимыми людьми, потому что время бесценно.
Роман Гриценко решил не оставлять возможности завоевать сердце Ольги Бузовой. Для этого он даже стал участником новой программы "План Б" и принял решение бороться за ее сердце. Роман Гриценко в личном аккаунте Instagram отметил, что между ним и Ольгой явно что-то есть и скрывать эти чувства с каждым днем становится все сложнее, ведь взгляд выдает популярную певицу.
Помимо этого, Рома дал совет своим поклонникам, чтобы они побольше времени проводили со своими вторыми половинками, а также проявляли чувства по отношению к ним.
Он подчеркнул, что Ольга на него злится, а он ее в свою очередь сильно ревнует, но тем не менее момента, когда встретятся их взгляды, они ждут вдвоем. Гриценко сказал, что каждую свою свободную минуту нужно быть рядом с любимыми людьми, потому что время бесценно.