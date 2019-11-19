Роман Гриценко: «Между нами с Бузовой точно что-то есть»





Роман Гриценко решил не оставлять возможности завоевать сердце Ольги Бузовой. Для этого он даже стал участником новой программы "План Б" и принял решение бороться за ее сердце. Роман Гриценко в личном аккаунте Instagram отметил, что между ним и Ольгой явно что-то есть и скрывать эти чувства с каждым днем становится все сложнее, ведь взгляд выдает популярную певицу.Помимо этого, Рома дал совет своим поклонникам, чтобы они побольше времени проводили со своими вторыми половинками, а также проявляли чувства по отношению к ним.Он подчеркнул, что Ольга на него злится, а он ее в свою очередь сильно ревнует, но тем не менее момента, когда встретятся их взгляды, они ждут вдвоем. Гриценко сказал, что каждую свою свободную минуту нужно быть рядом с любимыми людьми, потому что время бесценно.