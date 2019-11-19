Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли ребенка

Джеймс Ван Дер Бик и его супруга бизнес-консультант Кимберли Брук в браке уже девять лет. За это время пара стала родителями пять раз: в 2010 году у них родилась Оливия, в 2012-м - Джошуа, в 2014-м – Аннабель Лия, в 2016-м – Эмилия, а спустя еще два года – Гвендолин. муж и жена всегда мечтали об очень большой семье, и на пяти наследниках останавливаться не планировали, но последние три попытки выносить ребенка заканчивались для Кимберли Брук выкидышами.Именно поэтому известие о том, что супруга Джеймса Ван Дер Бика носит под сердцем сына и беременность протекает нормально, очень обрадовало пару. Актер и его жена ожидали появление малыша на свет уже в апреле, однако этому не суждено было случится. В недавней публикации на своей странице в Instagram звезда «Бухты Доусона» сообщил поклонникам о трагедии, которая случилась в его семье. Как оказалось, Брук потеряла долгожданного ребенка, и выкидыш был настолько тяжелым, что едва не стоил многодетной матери жизни.Ван Дер Бик сообщил, что благодаря усилиям медиков его жену удалось спасти и сейчас она восстанавливается после пережитого. Актер очень рад, что жизни супруги больше ничего не угрожает, однако отмечает что и она, и все остальные члены семьи «раздавлены и опустошены» произошедшим.