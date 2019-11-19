Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее детьми





36-летняя Анна Седокова в социальных сетях продолжает делиться фотографиями личной жизни со своим 27-летним партнером Янисом Тиммой. Исходя из того, что артистка постепенно знакомит детей со своим избранником, у пары все серьезно. «Могу сказать, что точно не стала бы встречаться с человеком, который не любит детей. Он не должен стать им хорошим отцом – у них есть папы, но должна быть какая-то прекрасная гармония и огромная симпатия», - заключает Седокова. На прошедших выходных у семьи был настоящий уютный вечер. Избранник певицы весь вечер провел с детьми, помогая детям собирать пазлы и готовя аппетитный ужин для мамы. По словам звезды, она очень рада, что отношения между ее возлюбленным и наследниками развиваются так стремительно и приносят удовлетворение обеим сторонам.Напомним, Анна Седокова имеет за плечами уже три неудачных романа. Из-за боязни снова остаться одной на этот раз она не торопится быстро узаконивать новые отношения.