Эксперты прассказали, как правильно выбрать зимние шины





Специалисты говорят, что несмотря на невероятные качества эксплуатации шин с направленным типом рисунка, они являются очень шумными и не способствуют быстрой езде. Можно приобрести покрышки с ассиметричным типом протектора для достижения хорошего сцепления с заснеженной дорогой при высокой скорости передвижения. Основными преимуществами эксперты называют эффективное выведение влаги, сопутствующее достаточному контакту с асфальтным покрытием. Кроме прочего, существуют и другие признаки, на которые нужно обратить внимание во время покупки зимней резины.К примеру, важным является осмотр продукта относительно маркировки и условий эксплуатации. Водитель должен быть уверенным, что ему подходят указанные характеристики сезонности, типоразмер, индекс несущей способности и категория скорости. Поэтому на шинах часто можно увидеть надпись Winter или M+S, что указывает на возможность использования в зимний период. А вот 3PMSF означает, что товар является отличным решением для сложных погодных условий. Наконец, рекомендуется обследовать шину на наличие каких-либо повреждений или трещин.