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Эксперты прассказали, как правильно выбрать зимние шины

Зима уже совсем близко, что вынуждает водителей поспешить с покупкой зимней резины, допуская ошибки. Эксперты посоветовали, как правильно выбрать шины для холодного периода.

Специалисты говорят, что несмотря на невероятные качества эксплуатации шин с направленным типом рисунка, они являются очень шумными и не способствуют быстрой езде. Можно приобрести покрышки с ассиметричным типом протектора для достижения хорошего сцепления с заснеженной дорогой при высокой скорости передвижения. Основными преимуществами эксперты называют эффективное выведение влаги, сопутствующее достаточному контакту с асфальтным покрытием. Кроме прочего, существуют и другие признаки, на которые нужно обратить внимание во время покупки зимней резины.

К примеру, важным является осмотр продукта относительно маркировки и условий эксплуатации. Водитель должен быть уверенным, что ему подходят указанные характеристики сезонности, типоразмер, индекс несущей способности и категория скорости. Поэтому на шинах часто можно увидеть надпись Winter или M+S, что указывает на возможность использования в зимний период. А вот 3PMSF означает, что товар является отличным решением для сложных погодных условий. Наконец, рекомендуется обследовать шину на наличие каких-либо повреждений или трещин.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30

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