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Звезда "Дом-2" Алина Галимова выставила Никиту Рудакова за дверь

Звездная пара участников телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Никиты Рудакова и Алины Галимовой вновь поругалась. На этот раз девушка выставила своего молодого человека за дверь.

Звезда "Дом-2" Алина Галимова выставила Никиту Рудакова за дверь

Алина Галимова отмечает, что ей не нравится столь маленькое количество знаков внимания в ее сторону от Никиты Рудакова. Она подчеркивает, что поняла, Никита совсем герой не ее романа. Девушка находит поводы, чтобы поругаться даже в те моменты, когда их нет.

На этот раз она осталась недовольна тем, что ее бойфренд якобы не дарит ей цветов. И это при том, что совсем недавно он устраивал для нее незабываемый день рождения. Теперь она его не пускает домой и говорит, что ждет от него поступков и букетов. Сам Рудаков отмечает, что после такого поведения у него пропадает охота что-либо делать для Алины. Он уверен, что Галимова не права и ведет себя крайне плохо.


Никита уточнил у Алины, как можно дарить букеты после слов "вали отсюда". В итоге Галимова заявила, что они расстаются. Скорее всего Алина Галимова нацелена на новый роман с Сергеем Захарьяшем, ведь с ним она успела посетить отель без камер. Поклонники Никиты будут только рады расставанию, так как считают Алину очень высокомерной.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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