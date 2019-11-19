Звезда "Дом-2" Алина Галимова выставила Никиту Рудакова за дверь





Алина Галимова отмечает, что ей не нравится столь маленькое количество знаков внимания в ее сторону от Никиты Рудакова. Она подчеркивает, что поняла, Никита совсем герой не ее романа. Девушка находит поводы, чтобы поругаться даже в те моменты, когда их нет.На этот раз она осталась недовольна тем, что ее бойфренд якобы не дарит ей цветов. И это при том, что совсем недавно он устраивал для нее незабываемый день рождения. Теперь она его не пускает домой и говорит, что ждет от него поступков и букетов. Сам Рудаков отмечает, что после такого поведения у него пропадает охота что-либо делать для Алины. Он уверен, что Галимова не права и ведет себя крайне плохо.Никита уточнил у Алины, как можно дарить букеты после слов "вали отсюда". В итоге Галимова заявила, что они расстаются. Скорее всего Алина Галимова нацелена на новый роман с Сергеем Захарьяшем, ведь с ним она успела посетить отель без камер. Поклонники Никиты будут только рады расставанию, так как считают Алину очень высокомерной.