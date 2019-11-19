Звезда "Дом-2" Алина Галимова выставила Никиту Рудакова за дверь
Звездная пара участников телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Никиты Рудакова и Алины Галимовой вновь поругалась. На этот раз девушка выставила своего молодого человека за дверь.
Алина Галимова отмечает, что ей не нравится столь маленькое количество знаков внимания в ее сторону от Никиты Рудакова. Она подчеркивает, что поняла, Никита совсем герой не ее романа. Девушка находит поводы, чтобы поругаться даже в те моменты, когда их нет.
На этот раз она осталась недовольна тем, что ее бойфренд якобы не дарит ей цветов. И это при том, что совсем недавно он устраивал для нее незабываемый день рождения. Теперь она его не пускает домой и говорит, что ждет от него поступков и букетов. Сам Рудаков отмечает, что после такого поведения у него пропадает охота что-либо делать для Алины. Он уверен, что Галимова не права и ведет себя крайне плохо.
Никита уточнил у Алины, как можно дарить букеты после слов "вали отсюда". В итоге Галимова заявила, что они расстаются. Скорее всего Алина Галимова нацелена на новый роман с Сергеем Захарьяшем, ведь с ним она успела посетить отель без камер. Поклонники Никиты будут только рады расставанию, так как считают Алину очень высокомерной.
Алина Галимова отмечает, что ей не нравится столь маленькое количество знаков внимания в ее сторону от Никиты Рудакова. Она подчеркивает, что поняла, Никита совсем герой не ее романа. Девушка находит поводы, чтобы поругаться даже в те моменты, когда их нет.
На этот раз она осталась недовольна тем, что ее бойфренд якобы не дарит ей цветов. И это при том, что совсем недавно он устраивал для нее незабываемый день рождения. Теперь она его не пускает домой и говорит, что ждет от него поступков и букетов. Сам Рудаков отмечает, что после такого поведения у него пропадает охота что-либо делать для Алины. Он уверен, что Галимова не права и ведет себя крайне плохо.
Никита уточнил у Алины, как можно дарить букеты после слов "вали отсюда". В итоге Галимова заявила, что они расстаются. Скорее всего Алина Галимова нацелена на новый роман с Сергеем Захарьяшем, ведь с ним она успела посетить отель без камер. Поклонники Никиты будут только рады расставанию, так как считают Алину очень высокомерной.