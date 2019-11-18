Владимир Симонов до сих пор не может смириться с убийством матери





Владимир Симонов признался, что до сих пор точно не знает как умер его отец, а жестокое убийство матери ему не удается пережить. Он заметил, что в смерти его родителей есть много странностей. Например, его мать хотела рассказать ему подробности смерти отца, но не успела, поскольку ее убили грабители из-за денег. Артист считает мать очень доверчивым человеком, а также сильной личностью. Например, она копила своими силами на переезд к сыну, не просив у него ничего.Сразу после того, как он узнал о смерти матери, у него наступило непонимание, и он не знал как реагировать, поэтому закрылся в себе. Симонов не мог смириться с убийством матери около 10 лет и до сих пор ему тяжело принять утрату.