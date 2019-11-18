Врач рассказал, как правильно бороться с осенней апатией
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как правильно подбирать рацион в период осенней апатии. Каждый день важно есть разноцветные фрукты и овощи, а также нужно отказаться от сладкого.
В растительных продуктах разного цвета находится уникальный набор микроэлементов, в которых нуждается организм. Доктор советует включать как минимум пять разноцветных фруктов и ягод для повышения настроения. В частности, он рекомендует голубику, чернику и малину, а также яблоки, сливы и груши, а особенно полезным станет авокадо. Употребление сладостей необходимо сократить или полностью от них отказаться. При большом желании врач разрешает съесть дольку черного шоколада с минимальным набором ингредиентов и не менее 80% какао в составе.
Негативно влияют на фигуру и здоровье сахар и все сладости, подсолнечное масло, а также другие его виды, помимо оливкового и льняного. Отказаться нужно и от продуктов, в составе который есть трансжиры.
В растительных продуктах разного цвета находится уникальный набор микроэлементов, в которых нуждается организм. Доктор советует включать как минимум пять разноцветных фруктов и ягод для повышения настроения. В частности, он рекомендует голубику, чернику и малину, а также яблоки, сливы и груши, а особенно полезным станет авокадо. Употребление сладостей необходимо сократить или полностью от них отказаться. При большом желании врач разрешает съесть дольку черного шоколада с минимальным набором ингредиентов и не менее 80% какао в составе.
Негативно влияют на фигуру и здоровье сахар и все сладости, подсолнечное масло, а также другие его виды, помимо оливкового и льняного. Отказаться нужно и от продуктов, в составе который есть трансжиры.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:56