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Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном баке

Супруг Наташи Королевой Тарзан с ее разрешения закрыл артистку в мусорном баке. Певица показала, как это произошло, на своей странице в сети Instagram в режиме Stories.

Сергей Глушко помог Наташе Королевой забраться в передвижной контейнер для отходов. При этом певица демонстрировала бурную радость и просила ее покатать. Супруг артистки отвез ее на небольшое расстояние, а потом заставил ее спрятаться в баке с головой и захлопнул крышку. В конце он даже сел сверху, но почти сразу выпустил Королеву из бака. Большинство фолловеров сочли выходку певицы весьма забавной.
Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном баке

Эту игру с супругом она назвала американскими горками. В своем микроблоге певица часто демонстрирует смешные и сексуальные кадры совместно с Глушко.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:47

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