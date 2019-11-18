Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном баке





Сергей Глушко помог Наташе Королевой забраться в передвижной контейнер для отходов. При этом певица демонстрировала бурную радость и просила ее покатать. Супруг артистки отвез ее на небольшое расстояние, а потом заставил ее спрятаться в баке с головой и захлопнул крышку. В конце он даже сел сверху, но почти сразу выпустил Королеву из бака. Большинство фолловеров сочли выходку певицы весьма забавной.Эту игру с супругом она назвала американскими горками. В своем микроблоге певица часто демонстрирует смешные и сексуальные кадры совместно с Глушко.