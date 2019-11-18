Эксперты назвали препятствия наступлению беременности и способы повышения шанса на зачатие





Патологии половой системы мужчин и женщин, а также хронические процессы или врожденные заболевания могут снизить вероятность зачатия. В этот список также входят психические расстройства, наследственность, нарушения эндокринной системы и даже образ жизни. Врачи советуют обратить внимание на то, есть ли привычки или особенности поведения, которые могут привести к проблемам с зачатием. Например, голодание и диеты нарушают женский цикл, что ведет к нанесению вреда половым гормонам. Эксперты советуют для зачатия середину менструального цикла, однако к отрицательному результату могут привести частые стрессовые ситуации, злоупотребление спиртным и курение.Затруднить зачатие может работа пары на производстве, а также наличие заболеваний щитовидной железы. Для наступления беременности специалисты рекомендуют исключить все факторы риска и наладить питание. Важно иметь полноценный сон и ввести в рацион отвары из имбиря, цветков липы, шалфея, розы и рябины, а также употреблять сок из листьев крапивы, сельдерея и петрушки.