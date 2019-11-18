Бывшую возлюбленную покойного Олега Яковлева выселяют из квартиры





Невеста артиста Александра Куцевол живет в квартире на Дербеневской набережной в Москве. Однако ее просят съехать, поскольку по завещанию певца Олега Яковлева после его смерти артиста данная жилплощадь должна перейти в собственность Романа Радова. У экс-возлюбленной певца есть время до Нового года, иначе ее грозятся выселить силой. Как известно, Куцевол не была включена в список законных наследников, а за попытку подделать законность брака с Яковлевым ей грозит уголовное дело.Роман Радов отмечал, что после смерти друга взял на себя оплату его похорон, а также обязательства по выплате кредита. Согласно закону, квартира, в которой сейчас проживает Куцевол, может быть продана законным владельцем.