Похудевшая Ирина Дубцова показала свою стройную фигуру





Ирина Дубцова разместила селфи, сделанное в ее загородном доме. На фото знаменитость позирует перед зеркалом на лестнице в спортивном костюме и обтягивающих лосинах. Такой наряд позволяет рассмотреть стройную фигуру артистки. Сама певица отметила, что это ее любимое зеркало во всем доме, но до этого момента она не сделала напротив него ни одного селфи, поэтому решила исправить данную оплошность.Поклонники Ирины Дубцовой восхитились ее стройной фигурой и отметили, что сейчас исполнительница находится в отличной форме. В комментариях к этому обновлению можно найти много лестных слов в адрес звезды.Напомним, Ирина Дубцова не раз рассказывала, что ее вес зависит не столько от спортивных занятий и питания, а сколько от ее душевного состояния. Если она находится в плохом расположении духа, то лишние килограммы появляются из неоткуда, а когда все хорошо – она худеет буквально на глазах. Сейчас у звезды началась белая полоса в жизни, ведь она недавно призналась в том, что состоит в новых отношениях, однако отказалась называть имя своего избранника. По сообщениям СМИ, артистка встречается с состоятельным бизнесменом.