Эксперты напомнили правила безопасного вождения в гололед





Эксперты напоминают, что в гололед следует с особой осторожностью вдавливать педаль тормоза. При наличии системы АБС она самостоятельно сообщит о необходимости разблокировать колеса, если во время движения имела место их блокировка. В таком случае нажим на педаль должен происходить прерывисто. В гололед допустимо прибегать к торможению двигателем без запуска зажигания, что поможет уменьшить скорость машины. При наличии полноприводной системы торможение данными способами дает почти одинаковые результаты.В глубоком снегу нужно ехать без остановок, а также избегать переключения передач. Маневры на льду допускаются, но безопасно их сделать можно без резких движений. Эксперты напоминают, что при гололеде тормозной путь увеличивается практически в три раза. В городе наиболее опасные участки формируются перед светофорами и вблизи остановок общественного транспорта.