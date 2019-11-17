Продемонстрирован 10-местный УАЗ-37411 на основе «Буханки» для Минобороны

УАЗ сконструировал экспериментальный прототип в 1990 году, взяв за основу известную «Буханку». Данный проект подразумевает исполнение на платформе серийной версии новой машины. Ульяновские конструкторы в процессе модернизации убрали ряд фрагментов боковин за кабиной водителя и часть крыши. Заварили они дверной проем, который больше не пригодился.Новое транспортное средство для перевозки грузов дополнили тентом со стойками и двумя четырехместными скамейками. В дополнение УАЗ-37411 получил некоторые детали от санитарного УАЗ-3962, перегородку кабины с объемным раздвижным окном, систему отопления грузового пространства и силовой бампер.УАЗ основан в июле 1941 года и ныне входит в холдинг «Соллерс». Завод занимается выпуском полноприводных микроавтобусов, легкогабаритных грузовиков и внедорожников. Предприятие постоянно выпускает новые модификации. Например, в 2003 году вышел внедорожник УАЗ «Хантер» на смену устаревшему УАЗ-3151. Спустя еще два года компания начала производить УАЗ «Патриот».