Ксения Собчак попросила родителей Максима Виторгана пожить за городом после новости о пополнении в их семье





Эммануил Виторган отметил, что его сын Максим и его тогдашняя жена Ксения Собчак были удивлены и тронуты новостью о пополнении в семье актера. Тем не менее, они проявили понимание и заботу. Ксения Собчак, по словам артиста, тогда и вовсе предложила им пожить за городом на время беременности, ведь им нужно было беречь свое здоровье.Также Эммануил Виторган и Ирина Млодик отметили, что получают поддержку и со стороны незнакомых людей. Им постоянно пишут приятные слова, а на улицах узнают и поздравляют. Актер и его супруга очень тронуты таким отношением, ведь не все в России выступают против позднего родительства. Стоит отметить, что супруги стали родителями двух девочек в почти 80-летнем возрасте, детей им выносили суррогатные матери, на что пара потратила несколько миллионов рублей.