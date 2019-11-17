Ксения Собчак попросила родителей Максима Виторгана пожить за городом после новости о пополнении в их семье
Известный российский актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик стали гостями программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Они рассказали о позднем родительстве и поддержке со стороны близких. Пара отметила, что была очень тронута заботой Ксении Собчак, предложившей им пожить за городом после новости о беременности.
Эммануил Виторган отметил, что его сын Максим и его тогдашняя жена Ксения Собчак были удивлены и тронуты новостью о пополнении в семье актера. Тем не менее, они проявили понимание и заботу. Ксения Собчак, по словам артиста, тогда и вовсе предложила им пожить за городом на время беременности, ведь им нужно было беречь свое здоровье.
Также Эммануил Виторган и Ирина Млодик отметили, что получают поддержку и со стороны незнакомых людей. Им постоянно пишут приятные слова, а на улицах узнают и поздравляют. Актер и его супруга очень тронуты таким отношением, ведь не все в России выступают против позднего родительства. Стоит отметить, что супруги стали родителями двух девочек в почти 80-летнем возрасте, детей им выносили суррогатные матери, на что пара потратила несколько миллионов рублей.
Эммануил Виторган отметил, что его сын Максим и его тогдашняя жена Ксения Собчак были удивлены и тронуты новостью о пополнении в семье актера. Тем не менее, они проявили понимание и заботу. Ксения Собчак, по словам артиста, тогда и вовсе предложила им пожить за городом на время беременности, ведь им нужно было беречь свое здоровье.
Также Эммануил Виторган и Ирина Млодик отметили, что получают поддержку и со стороны незнакомых людей. Им постоянно пишут приятные слова, а на улицах узнают и поздравляют. Актер и его супруга очень тронуты таким отношением, ведь не все в России выступают против позднего родительства. Стоит отметить, что супруги стали родителями двух девочек в почти 80-летнем возрасте, детей им выносили суррогатные матери, на что пара потратила несколько миллионов рублей.