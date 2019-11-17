Эммануил Виторган мечтает о рождении сына

Эммануил Виторган за последние два года дважды становился отцом. Актер и его супруга обратились за помощью к суррогатной матери. Артист признался, что у них осталось много эмбрионов, в связи с чем есть шанс на рождение сына. Публика была удивлена желанием звезды получить наследника от 56-летней супруги. Как известно, у него есть малолетние дочери Этель и Клара. Однако актер будет рад и третьей дочери, если не получится родить сына.Как отметила Ирина Виторган, в современности возможно многое, но они долгое время не могли поверить в рождение Этель. Пара произвела на свет Клару, чтобы она составила компанию их старшей дочери. Также жена актера считает Максима Виторгана и Ксению Собчак прекрасными родителями, которые хорошо заботятся о сыне.