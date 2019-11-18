Бейонсе появилась на благотворительном гала-ужине в мехах и перьях
Американская исполнительница Бейонсе появилась на гала-ужине в честь благотворительного Фонда Шона Картера в мехах и перьях. Образ знаменитости показали в Instagram.
Прием состоялся в голливудском Seminole Hard Rock Hotel&Casino. На благотворительном вечере Фонд Шона Комбса Бейонсе появилась вместе с супругом рэпером Jay-Z. Певица выбрала усыпанное кристаллами платье, украшенное перьями. Звезда появилась на публике в накидке из белого меха. Яркий образ Бейонсе дополнила алой помадой.
На светском мероприятии присутствовала мать рэпера — Глория Картер.
Прием состоялся в голливудском Seminole Hard Rock Hotel&Casino. На благотворительном вечере Фонд Шона Комбса Бейонсе появилась вместе с супругом рэпером Jay-Z. Певица выбрала усыпанное кристаллами платье, украшенное перьями. Звезда появилась на публике в накидке из белого меха. Яркий образ Бейонсе дополнила алой помадой.
На светском мероприятии присутствовала мать рэпера — Глория Картер.