Налоговая разыскивает актера Александра Петрова из-за долга

Как передает Telegram-канал Mash, Александр Петров скрывается от представителей налоговой службы по Ярославской области. Артист не скрывает, что появился на свет в городе Переславль-Залесский, а деньги ФНС он задолжал за имеющийся у него элитный внедорожник. С учетом успевшей нарасти пени долг за неоплаченный транспортный налог суммарно увеличился до 26 тысяч рублей.В подобной ситуации оказались Гоша Куценко и Анастасия Заворотнюк, которые соответственно должны больше миллиона и 24 тысячи рублей.