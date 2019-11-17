Налоговая разыскивает актера Александра Петрова из-за долга
Российский актер Александр Петров долгое время скрывается от ФНС, которой должен 26 тысяч рублей. Артист отказывается выплачивать налоги за приобретенный какое-то время назад кроссовер Mitsubishi Outlander.
Как передает Telegram-канал Mash, Александр Петров скрывается от представителей налоговой службы по Ярославской области. Артист не скрывает, что появился на свет в городе Переславль-Залесский, а деньги ФНС он задолжал за имеющийся у него элитный внедорожник. С учетом успевшей нарасти пени долг за неоплаченный транспортный налог суммарно увеличился до 26 тысяч рублей.
В подобной ситуации оказались Гоша Куценко и Анастасия Заворотнюк, которые соответственно должны больше миллиона и 24 тысячи рублей.
Как передает Telegram-канал Mash, Александр Петров скрывается от представителей налоговой службы по Ярославской области. Артист не скрывает, что появился на свет в городе Переславль-Залесский, а деньги ФНС он задолжал за имеющийся у него элитный внедорожник. С учетом успевшей нарасти пени долг за неоплаченный транспортный налог суммарно увеличился до 26 тысяч рублей.
В подобной ситуации оказались Гоша Куценко и Анастасия Заворотнюк, которые соответственно должны больше миллиона и 24 тысячи рублей.