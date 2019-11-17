Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на "Евровидение"





Телеведущий Дмитрий Губерниев во время общения с журналистами высказал свое мнение касательно участия Ольги Бузовой в конкурсе "Евровидение". Он отметил, что надеется, у России "хватит ума" не посылать туда певицу. При этом коллега теледивы уверен: она действительно талантлива и умеет создавать шоу, но песенное соревнование проходит немного иначе - там нужно уметь петь в живую.К Ольге Бузовой Дмитрий Губерниев относится уважительно, просто "Евровидение" - это конкурс для других исполнителей, считает спортивный комментатор. Послать туда необходимо другого артиста, иначе Россия просто попадет впросак.Ранее Ольга Бузова во время своего концерта в Москве исполнила со сцены одну из композиций на английском языке и отметила, что ее она подготовила для участия в конкурсе "Евровидение". Данное высказывание спровоцировало волну критики со стороны поклонников творчества звезды и экспертов.