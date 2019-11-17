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Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на "Евровидение"

Телеведущий и коллега Ольги Бузовой Дмитрий Губерниев высказался против ее участия в конкурсе "Евровидение". Шоумен отметил: он надеется, что у России "хватит ума" отправить кого-то другого, кто умеет петь в живую.
Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на "Евровидение"

Телеведущий Дмитрий Губерниев во время общения с журналистами высказал свое мнение касательно участия Ольги Бузовой в конкурсе "Евровидение". Он отметил, что надеется, у России "хватит ума" не посылать туда певицу. При этом коллега теледивы уверен: она действительно талантлива и умеет создавать шоу, но песенное соревнование проходит немного иначе - там нужно уметь петь в живую.

К Ольге Бузовой Дмитрий Губерниев относится уважительно, просто "Евровидение" - это конкурс для других исполнителей, считает спортивный комментатор. Послать туда необходимо другого артиста, иначе Россия просто попадет впросак.

Ранее Ольга Бузова во время своего концерта в Москве исполнила со сцены одну из композиций на английском языке и отметила, что ее она подготовила для участия в конкурсе "Евровидение". Данное высказывание спровоцировало волну критики со стороны поклонников творчества звезды и экспертов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:44

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