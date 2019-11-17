Huawei вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны бренда
Huawei хочет продемонстрировать правительствам разных стран свое желание производить надежные гаджеты. Компания вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны бренда.
Недавно Huawei провела секретную встречу в Мюнхене с известными хакерами и экспертами кибер-безопасности. На мероприятии бренд сообщил о программе поощрений за выявление любых недостатков в защите фирменных мобильных устройств. Речь шла не только о моделях, которые уже поступили в продажу, но и об устройствах, которые только планируются к выпуску. Плата за «хакерство» довольно велика - в зависимости от того, насколько серьезна уязвимость, Huawei заплатит от 1000 до 200000 евро.
Как сообщается, на этот шаг Huawei решились не случайно. Компания собирается продемонстрировать США и другим государствам возможность обеспечить защиту смартфонов от взлома. Как побочный продукт акции, корпорация сможет выпустить новинки без опасений о будущих обвинениях в низкокачественном производстве. Отмечается, что такой подход хотят внедрить по отношению как к смартфонам, так и к другой продукции китайского технологического гиганта.
Недавно Huawei провела секретную встречу в Мюнхене с известными хакерами и экспертами кибер-безопасности. На мероприятии бренд сообщил о программе поощрений за выявление любых недостатков в защите фирменных мобильных устройств. Речь шла не только о моделях, которые уже поступили в продажу, но и об устройствах, которые только планируются к выпуску. Плата за «хакерство» довольно велика - в зависимости от того, насколько серьезна уязвимость, Huawei заплатит от 1000 до 200000 евро.
Как сообщается, на этот шаг Huawei решились не случайно. Компания собирается продемонстрировать США и другим государствам возможность обеспечить защиту смартфонов от взлома. Как побочный продукт акции, корпорация сможет выпустить новинки без опасений о будущих обвинениях в низкокачественном производстве. Отмечается, что такой подход хотят внедрить по отношению как к смартфонам, так и к другой продукции китайского технологического гиганта.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:27