Huawei вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны бренда





Недавно Huawei провела секретную встречу в Мюнхене с известными хакерами и экспертами кибер-безопасности. На мероприятии бренд сообщил о программе поощрений за выявление любых недостатков в защите фирменных мобильных устройств. Речь шла не только о моделях, которые уже поступили в продажу, но и об устройствах, которые только планируются к выпуску. Плата за «хакерство» довольно велика - в зависимости от того, насколько серьезна уязвимость, Huawei заплатит от 1000 до 200000 евро.Как сообщается, на этот шаг Huawei решились не случайно. Компания собирается продемонстрировать США и другим государствам возможность обеспечить защиту смартфонов от взлома. Как побочный продукт акции, корпорация сможет выпустить новинки без опасений о будущих обвинениях в низкокачественном производстве. Отмечается, что такой подход хотят внедрить по отношению как к смартфонам, так и к другой продукции китайского технологического гиганта.