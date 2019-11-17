Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием спорткара





Смертельное ДТП произошло 17 ноября около 12:30 по местному времени на трассе Р-256. Точные обстоятельства аварии пока не известны. Изначально сообщалось, что спорткар Mazda RX-8 решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где двигался грузовик MAN, из-за чего произошло столкновение. Позже появились другие сведения.Согласно им, спорткар Mazda RX-8 выезжал на трассу со второстепенной полосы, во время этого маневра и произошло столкновение с грузовиком MAN. В результате ДТП корпус иномарки сильно деформировался, из-за чего водитель оказался зажатым, он скончался в первые секунды после столкновения. В салоне автомобиля также находился пассажир, он тоже получил повреждения, однако подробности его состояния неизвестны. Медики госпитализировали пострадавшего, сейчас он находится в больнице.На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД Новосибирской области. Сейчас происходит опрос свидетелей, изучение тормозных следов и других обстоятельств аварии. Движение автомобилей по трассе Р-256 возле поворота в Агролес сильно затруднено, на светофоре образовалась пробка.