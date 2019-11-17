Александр Васильев признал, что его “любимой женщиной” является Юлия Барановская

Как отметил Васильев, атмосфера на съемочной площадке непринужденная и игривая, а работа ведется на Мосфильме. Вскоре будут готовы новые выпуски программы “Модный приговор”, которую историк моды назвал процветающей и популярной. Артист заявил, что находится рядом с его “любимой женщиной” Юлией Барановской. Глядя в камеру, телеведущая ответила на слова коллеги, заявив, что он у нее любимый мужчина, которого она никогда и никому не отдаст. Это признание рассмешило Васильева, который ответил: “Вот это здорово!”.Барановской также досталось несколько поцелуев в щеку от Васильева. В комментариях поклонники признались в любви ведущим, похвалив их внешний вид.