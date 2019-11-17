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В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U

В бенчмарке GeekBench был замечен новый 2-ядерный процессор компании AMD, предназначенный для ноутбуков. AMD Athlon Gold 3150U похвастается высокой тактовой частотой и 4 потоками, за счет чего он выгодно отличается от своих прямых конкурентов.

Похоже на то, что компания AMD начала перенимать подход Intel, делящей свои процессоры на две группы: Silver и Gold. Об этом стало известно после того, как в базе данных бенчмарка GeekBench появилась новая модель – AMD Athlon Gold 3150U. Новинка используется в ноутбуке HP 17-ca2xxx. Такое название говорит о том, что это устройство является либо тестовым стендом, либо прототипом будущей модели. Новинку будут устанавливать в бюджетные ноутбуки, ее прямым конкурентом является модель Intel Pentium Gold 4415Y.

AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками. Базовая тактовая частота составит 2,4 ГГц, а в режиме Boost этот показатель увеличиться до 3,3 ГГц. Такие характеристики говорят о том, что новинка от AMD будет значительно превосходить Intel Pentium Gold 4415Y, ведь тот имеет лишь два ядра и два потока. При этом тактовая частота ядер у этого процессора значительно ниже – всего 1,6 ГГц.

Новый AMD Athlon Gold 3150U также получит кэш L2 объемом 512 Кб, а L3 – 4 Мб. Также эксперты отмечают, что появление этой новинки означает, что производитель сейчас разрабатывает младшую модель – AMD Athlon Silver.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:26

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