Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ





Несколько месяцев назад стало известно, что Россия собирается начать строительство в Крыму двух тяжелых вертолетоносцев. Производством должно заниматься предприятие «Залив». Изначально сообщалось, что параметр водоизмещения будет составлять 15 тысяч тонн, однако теперь эта цифра возросла до 25 тысяч. Об этом сообщает источник в ВМФ РФ.Будущие отечественные вертолетоносцы смогут размещать на себе до 20 тяжелых вертолетов, десантные катера и два усиленных батальона морской пехоты, чья численность составит порядка 900 человек. Проектная длина судна составит 220 метров. Эта разработка призвана заменить французские «Мистрали», которые РФ не смогла получить в 2014 году из-за антироссийских санкций.Начать строительство обоих десантных кораблей планируют уже в следующем году. При этом не сообщается, на какую дату намечено завершение этих проектов. Эксперты отмечают, что МВФ РФ необходимы подобные тяжелые вертолетоносцы, поэтому руководство флота не будет тянуть с их принятием на вооружение. Появление этих кораблей значительно усилит морскую группировку России в Черном море.