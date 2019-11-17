Эксперты посоветовали, как уберечь детей в сезон простуд





Хотя врачи утверждают, что лучшим способом профилактики от ОРВИ является вакцинация и избегание массовых скоплений народа, существуют и другие эффективные подходы. К примеру, отмечается важность употребления продуктов, содержащих большое количество витамина С. Среди них эксперты выделяют квашеную капусту, шиповник, красную смородину и особенно лимоны. Малоизвестным является укрепляющее свойство витамина В, который можно восполнить, употребляя бобовые, гречку, злаки и орехи. А вот растительное масло и цельнозерновые называют богатым источником витаминов А и Е.Немаловажным медики называют поддержку правильного рациона и режима сна, которые нужно дополнять прогулками на свежем воздухе. Средством защиты от контактов с вирусами и бактериями могут оказаться дезинфицирующие средства, частое мытье рук и ношение марлевых повязок. В закрытых помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и проветривать застоявшийся воздух. Кроме прочего, на состояние иммунитета влияют и стрессовые ситуации. Поэтому стоит оставаться спокойным и не испытывать нервное перенапряжение.