Врачи назвали первые симптомы рака легких





При возникновении первых сигналов о проблемах в дыхательной системе стоит обратится за помощью к специалистам. Основными признаками развития рака легких являются затрудненное дыхание и частый кашель. Медики отмечают, что такие симптомы проявляются и при обычной простуде и ОРВИ, что зачастую усложняет диагностику на первых стадиях. Поэтому нужно обратить внимание на резкие боли колющего характера за грудной клеткой, которые возникают во время приступов кашля. Тревожным знаком может быть и кровавая мокрота.О переходе опухоли в активное состояние говорит ночное потоотделение и высокая температура тела. Лихорадка также приводит к внезапной потере веса. Другими вещами, которые нельзя игнорировать, эксперты называют "кашель курильщика", хронические инфекции и воспаления легких, хриплость, отеки лица и шеи, а также одышка при малых физических нагрузках. Менее типичными могут оказаться остеопороз, неприятные ощущения в костях ног и утолщение кончиков пальцев с ногтями. Более поздние этапы новообразования вызывают у больного тошноту, помутнение зрения, головную боль и даже паралич.