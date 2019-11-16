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Google Chrome прекратил работу в компаниях по всему мира из-за неудачного эксперимента

Эксперимент Google спровоцировал прекращение работы браузера Chrome по всему миру. В этот момент разработчики тестировали возможность приостановки активности вкладок при переключении на другое приложение.

Во время неудачного эксперимента вместо тестирования новой возможности Google сделала все вкладки на страницах пользователей пустыми, и вместо нужной информации отображался “белый экран смерти”. В Сети многие системные администраторы выражают крайнее недовольство тем, что такие испытания проводятся без предупреждения. Почти тысяча корпоративных сетей оставалась без работы около двух дней. Первые неполадки появились 13 ноября, но затронутыми оставались только функционирующие на базе Windows Server установки Chrome. Инцидент усложнился тем, что во многих корпорациях запрещено использовать любые другие браузеры, что привело к невозможности продолжить работу тысячей сотрудников. В Сети свои жалобы оставили руководители таких крупных компаний, как Costco.

Оказалось, что в Google тестировали WebContents Occlusion, который позволяет приостановить работу всех вкладок, кроме активной, чтобы обеспечить рациональное использование ресурсов. Разработчики уже решили проблему, разослав обновленный файл конфигурации всем юзерам и остановив эксперимент. Также корпорации стали жаловаться на Google в связи с тем, что представители фирмы могли в удаленном режиме осуществлять масштабные испытания на их корпоративных браузерах, где используется дорогостоящее ПО.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:06

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