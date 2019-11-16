В Москве Валерий Гаркалин сбежал от врачей после ухудшения самочувствия
Отечественный 65-летний актер Валерий Гаркалин, скрылся от представителей “скорой помощи” после того, как звезде экранов стало плохо в одном из ресторанов Москвы. О неважном самочувствии артиста предоставляет сведения Telegram-канал Mash.
После посещения развлекательного заведения в столице Гаркалин принял решение выйти на улицу, где почувствовал недомогание. В итоге он упал на землю, привлекая внимание очевидцев. Ему вызвали бригаду медиков, по приезде которой артист внезапно встал и торопливо скрылся, предположительно, в направлении собственного дома. На данный момент актер не прокомментировал произошедшее.
Как известно, Валерий Гаркалин успел перенести несколько сердечных приступов, имевших место в 2008 и 2009 годах. Актер стал известен благодаря картинам “Ширли-мырли”, “Попса”, также с его участием запомнилась лента “Ландыш серебристый”. Фильмография знаменитости насчитывает более 100 ролей.
После посещения развлекательного заведения в столице Гаркалин принял решение выйти на улицу, где почувствовал недомогание. В итоге он упал на землю, привлекая внимание очевидцев. Ему вызвали бригаду медиков, по приезде которой артист внезапно встал и торопливо скрылся, предположительно, в направлении собственного дома. На данный момент актер не прокомментировал произошедшее.
Как известно, Валерий Гаркалин успел перенести несколько сердечных приступов, имевших место в 2008 и 2009 годах. Актер стал известен благодаря картинам “Ширли-мырли”, “Попса”, также с его участием запомнилась лента “Ландыш серебристый”. Фильмография знаменитости насчитывает более 100 ролей.